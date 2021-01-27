В Украине продолжится непогода: объявлено штормовое предупреждение

Ухудшение погоды в Украине 26 января привело к обесточиванию более чем сотни населенных пунктов и образования заторов на дорогах. Такая метеоситуация сохранится и в течение 27 января.

Из-за непогоды в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение. С этим обратились к украинцам синоптики Укргидрометцентра и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в течение среды в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается значительный мокрый снег и его налипание, а на дорогах – гололедица.

Тогда как в южной части страны в этот день порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Из-за мокрого снега, дождя и сильных порывов ветра накануне и срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП на утро 27 января оставались обесточенными 117 городов и сел в пяти регионах.

В частности, на Житомирщине – 79, Киевщине – 13, Одесщине – 13, Черниговщине – 11 и Запорожье – 1.

В ГСЧС добавляют, что спасатели совместно со Службой автомобильных дорог обеспечили нормальный проезд по автодорогам на территории страны, однако призывают водителей быть внимательными и учитывать непогоду, отправляясь в путь.

Напомним: на 27-29 января в Украине прогнозируют снег, а местами дождь. Синоптики рассказали, где именно в течение этих дней ожидаются осадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Укргидрометцентра, 27 января в Украину придут плюсовая температура и мокрый снег.