В Украине предлагают ввести наказание за сталкинг и преследование в соцсетях: что известно

Народные депутаты хотят ввести в законодательство Украины понятие сталкинга – преследования личности. Речь идет не только о физической слежке, но и через социальные сети.

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Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №12088 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" по установлению ответственности за сталкинг. Авторами выступают Дарья Володина, Евгений Брагар, Анатолий Костюх и другие.

Парламентарии также предлагают определение киберпреследования как вид преступного преследования. Оно предусматривает постоянное наблюдение за пострадавшим лицом без его согласия или законного разрешения посредством информационных и коммуникационных технологий. Такое преследование может осуществляться путем обработки персональных данных жертвы (в результате кражи данных или шпионства за жертвой через соцсети или платформы обмена сообщениями, электронную почту и телефон). Речь идет также о взломе устройств человека для доступа к частному пространству посредством установки приложений геолокации, в частности шпионского программного обеспечения, или через похищение устройств.

Важно, что эти термины авторы законопроекта предлагают установить только в законе о домашнем насилии. В Уголовный процессуальный кодекс инициаторы предлагают ввести норму о том, что решение суда первой инстанции о применении ограничительного мероприятия к лицам, совершившим домашнее насилие, вступает в законную силу с момента провозглашения, а обжалование не останавливает его исполнение.

Упомянутый законопроект №12088 уже был рассмотрен в профильном комитете Верховной Рады. Ныне же документ предоставлен для ознакомления нардепам.

Опыт криминализации сталкинга в мире

В пояснительной записке депутаты указали, что впервые понятие сталкинга появилось на законодательном уровне как правонарушение, за которое предусмотрена уголовная ответственность, в конце XX века в США (штат Калифорния). Согласно положениям Уголовного кодекса американского штата, сталкинг – это сознательное, осуществляемое со злым умыслом преследование и причинение беспокойства другому человеку.

В 1996 году Конгресс США принял федеральный закон против преследования как часть закона о насилии в отношении женщин. Согласно ему, федеральным преступлением считается пересечение границ штата с целью преследования определенного лица, если такое поведение вызывает страх и серьезные угрожающие опасения относительно возможных телесных повреждений или смерти жертвы, преследования ее ближайших членов семьи.

Основания ответственности за сталкинг введены и в Германии путем внесения изменений в уголовный закон в марте 2007 года. В этой стране такие действия наказываются лишением свободы сроком до трех лет или штрафом. В Италии за сталкинг наказывают с 2009 года. Во Франции это считается уголовным проступком, который определяется как синдром навязчивого преследования и относится к категории "delit", но не "crime".

Портал "Юрфем.ua" сообщает, что Япония, Швеция и Австрия вообще не включают в законодательное положение в вопросе сталкинга требования, что преследуемый должен испытывать какие-либо негативные психологические последствия, которые могут наступить в результате актов слежки. А в Чехии и Южной Корее законодатели предусмотрели дополнительные условия применения более сурового наказания за сталкинг, которые достаточно сильно отличаются среди законов других стран (там фигурантов наказывают за совершение преступления с применением оружия или при участии не менее двух человек).

Украинские же парламентарии отмечают, что на развитие положений об ответственности за сталкинг Европейской Комиссией принята Директива по противодействию насилию над женщинами и домашнему насилию №2022/0066. Ею предлагается криминализировать киберпреследование (cyber stalking) как современную форму психологического насилия, часто совершаемую против членов семьи или лиц, живущих в одном доме (может осуществляться бывшими партнерами или знакомыми).

Как сообщал OBOZ.UA, украинская певица Злата Огневич рассказала, что была в шаге от смерти из-за странного фаната-сталкера, который якобы всего лишь хотел сфотографироваться с ней на концерте. Охрана артистки нашла у него под курткой холодное оружие – тесак.

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