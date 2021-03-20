В Украине появился Открытый университет счастья: в чем суть проекта

В Украине появился проект Открытый Университет счастья, деканом которого стал Александр Морозов. Его участники пришли к выводу, что украинцы считают себя несчастливыми из-за недостатка информации.

Поэтому было принято решение рассказать людям о последних научных исследованиях на тему счастья, раскрыть секрет счастливых людей, научить быть свободными, радостными и счастливыми, хозяевами своей жизни и своей судьбы, пишет "Украинская правда".

В Университете будут учить всему тому, что поможет избавиться от ощущения несчастья и начать свое движение на пути к счастью.

"Самое известное исследование о счастье, которая провела американка Соня Любомирски, говорит, что 50% от всего нашего счастья передаётся нам по наследству. Еще 10% – это то, на что влияют внешние обстоятельства. А 40% счастья зависит только от наших мыслей. Поэтому всё в наших руках", – рассказала тренер по счастью, психолог Алла Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, простой психологический тест, способный активизировать внутреннее подсознание, поможет понять, что необходимо для счастья человеку.