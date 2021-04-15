В Украине ввели новый отпуск и декрет для мужчин: в Раде приняли законопроект

Мужчины в Украине на законных основаниях могут взять отпуск на две недели при рождении ребенка, а также на равных с женой пойти в декрет на три года.

Соответствующее решение 269 голосами поддержали в Верховной Раде, передает корреспондент OBOZREVATEL. Законопроект приняли во втором чтении (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца).

По действующему законодательству мужчины в Украине могут уйти в отпуск по уходу за ребенком, если их делегирует жена (мама малыша). То есть, женщина должна предоставить справку, что выходит на работу, а потом мужу позволят уйти в декрет. Законопроект меняет эти правила.

Предлагается:

любой из родителей может оформить отпуск на три года по уходу за ребенком на равных условиях,

вводится дополнительный отпуск для мужчин сроком 14 дней при рождении ребенка за счет работодателя. Его можно взять в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Это позволит семье побыть вместе в момент появления у них малыша.

"Сегодня уже молодые семьи, мужчины и юноши, активно приобщаются к уходу за детьми – меняют подгузники, берут на себя ответственность за кормление. Они полноценно разделяют с матерью ребенка обязанности по уходу. Многие международные компании, которые работают в Украине, уже сейчас предоставляют отпуск при рождении ребенка до 40 дней. Мы, как государство, предлагаем дополнительную 14-дневный оплачиваемый отпуск при рождении для мужчин. И уравновешиваем право матери и отца брать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет", – рассказала OBOZREVATEL инициатор документа, нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина.

Кроме того, гендерный вопрос выровняли и по сокращенного рабочего дня. Теперь право на это имеют как папа, так и мама ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Ранее OBOZREVATEL узнавал в многодетных мам поддерживают ли они такую инициативу. Президенткой Ассоциации многодетных семей "АММА" Юлия Ибрагим уверена, что такой шаг – необходимость.

"Сейчас только мама уходит в декрет, получает выплаты. Но в семье папа имеет не последнюю роль. Важно, чтобы папа в этом участвовал. Не был устранен. Я на 100% поддерживаю и пусть хватит мудрости у наших народных депутатов принять этот законопроект", – рассказала Юлия.

В Раде документ тоже поддерживают не только женщины. Мужчины участвовали в его разработке и голосовали "за". Нардеп Алексей Жмеренецький отметил, что поддерживает "равенство экономических стимулов".