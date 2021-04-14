В Украине появился еще один профессиональный праздник

Кабинет министров Украины согласовал указ президента об установлении нового профессионального праздника – Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Копию указа опубликовал в Telegram народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В документе говорится, что праздник будут отмечать ежегодно 25 мая.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) была создана во исполнение Закона Украины, принятого Верховной Радой 23 февраля 2006 года, на базе ликвидированного Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины.

Ее основными задачами стали реализация государственной политики в сфере защиты государственных информационных ресурсов в сетях передачи данных, обеспечение функционирования Государственной системы правительственной связи, Национальной системы конфиденциальной связи, криптографической и технической защиты информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у работников финансовой сферы Украины появились еще два профессиональных праздника – 27 апреля отмечается День казначея, а 28 ноября – День работника системы финансового мониторинга.