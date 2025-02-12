В Украине потеплеет, но ненадолго: синоптик рассказала, чего ждать. Карта

В Украину вернется потепление, но ненадолго. 13 и 14 февраля столбики термометров днем будут показывать преимущественно плюсовую температуру.

Видео дня

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Она отметила, что с 15 февраля в Украину снова придет холод.

В четверг, 13 февраля, в Украине ожидается незначительное потепление, хотя ночь останется холодной от -6 до -12 °C, днем температура повысится до 0…+4 °C, а в восточных регионах будет несколько ниже – от -1 до -3 °C.

В пятницу, 14 февраля, потепление охватит всю страну, и в течение дня 14 февраля температура поднимется от +1 до +6 °C, но это продлится недолго.

Уже в субботу, 15 февраля, температура снова снизится. Завтра, в четверг, осадки не ожидаются по всей Украине, а в пятницу и субботу атмосферные фронты принесут снег.

Погода в Киеве

В Киеве 13 февраля ожидается ясная погода с температурой ночью от -6 до -8°C и около 0°C днем.

В пятницу в столице днем температура поднимется до +1…+3°C, снег. В субботу в Киеве может снова снежить ночью и утром, однако температура воздуха начнет снижаться.

"Словом, морозы все равно кончатся…, а весна обязательно придет. Календарная – уже через две с хвостиком недели", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, сокращение периода метеорологической зимы, тенденция к повышению температуры воздуха и отсутствие снегопадов зимой могут привести к снижению уровней подземных вод и рек. В Украине наиболее уязвимы к засухам районы Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!