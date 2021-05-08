В Украине потеплеет до +15: погода на 9 мая

В воскресенье, 9 мая, в Украине прогнозируют потепление до +13...+ 15 градусов. Такая температура ожидается примерно на всей территории страны, на Западе еще теплее.

Ночью будет сохраняться плюсовая температура, но станет прохладнее, +2...+ 4 градуса. Теплые ночи будут на Востоке, +7...+ 9 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков вообще не прогнозируют. В Киеве будет солнечно, температура днем достигнет +13...+ 15 градусов, а ночью +2...+ 4 градуса. Без осадков.

Кроме того, ночью 9 мая в большинстве западных областей заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности). В северных и большинстве центральных областей заморозки на поверхности почвы 0-4 ° (I уровень опасности). Днем 9 мая на Левобережье порывы северо-западного ветра 15-20 м / с (I уровень опасности).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по данным синоптиков лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы. В то же время в июне бдет меньше дождей, чем в июле и августе.