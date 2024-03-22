В Украине потеплеет до +15, но часть областей накроют дожди: синоптики дали прогноз на выходные. Карта

Погода в выходные 23-24 марта в Украине обещает быть теплее, чем в начале этой недели. Несмотря на это, она не порадует солнышком – в большинстве областей будет пасмурно, во многих регионах пройдут дожди.

Временами осадки будут сильными, но все же весна увереннее вступает в свои права. Об этом свидетельствует прогноз от Украинского гидрометцентра.

Погода 23 марта

В субботу в Украине облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, днем порывы 5-10 м/с. На западе возможны дожди, а на остальной территории осадков не предполагается.

Средняя ночная температура в пределах +3… +5 °С, частично на севере, юге и в центре от 0 до +3 °С, на востоке до -3 °С. Днем воздух прогреется в среднем до +11… +13 °С.

Теплее всего будет в западных регионах – до +15 °С, но там же утром и днем ожидается небольшой дождь. В целом 23 марта осадки прогнозируют во Львовской, Волынской, Ривненской, а также Черниговской областях.

Погода 24 марта

В воскресенье синоптики прогнозируют сильные дожди в Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой, Закарпатской, Львовской, Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях. Умеренные дожди – на Черкасщине и в Кропивницком. В остальных областях обойдется без осадков.

Ветер западного и юго-западного направлений, 5-10 м/с днем. Температура воздуха ночью 24 марта на уровне +4… +6 °С, только на востоке 0… +2 °С. Днем на севере и западе потеплеет до +6… +10 °С, на остальной территории страны прогнозируют +12… +14 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта в Киеве наблюдалось временное ухудшение качества воздуха. В частности, специалисты фиксировали повышение концентрации пыли.

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