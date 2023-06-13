В Украине после войны может быть до 3 млн единиц незарегистрированного оружия: как собираются решать вопрос

После окончания полномасштабной войны в Украине может быть до 3 млн единиц незарегистрированного оружия. Такие оценки дают европейские партнеры нашей страны.

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В то же время украинские правоохранители утверждают, что сейчас на руках у населения числится около 1,2 млн единиц зарегистрированного оружия. Об этом в интервью BBC News Украина рассказал Министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, в фундаменте проблемы по владению оружием лежит культура и умение им пользоваться. Клименко подчеркнул, что иметь зарегистрированное оружие и применить его против человека – это две совершенно разные вещи.

"Одно дело, это наши военные, которые защищают страну и убивают врага, другое – гражданское лицо, которое может этим оружием кичиться. И вот перед ним стоит человек. Сможет ли он нажать на спусковой крючок? Здесь есть проблема в том, что мы часто себя переоцениваем", – сказал глава МВД.

По оценкам правоохранителей, сейчас украинцы обладают около 1,2 млн единицами зарегистрированного оружия. К нему относится, в частности, охотничье, гладкоствольное и нарезное, для отстрела резиновых пуль и другое. Клименко также добавил, что в первые дни войны гражданам, ушедших в силы территориальной обороны и добровольческие формирования территориальной общины было выдано много оружия.

"Все оружие, которое выдано МВД, на сегодняшний день учтено. И я благодарен каждому гражданину – от депутата до жителя города или села – которые пришли и зарегистрировали оружие на свой паспорт, на свое имя для того, чтобы после окончания войны это оружие сдать как собственность государства и собственность МВД", – подчеркнул Клименко.

В то же время в МВД отметили, что проблема легализации оружия заключается не в мирных законопослушных украинцам. Правоохранители обеспокоены в первую очередь тем, что оружие может попасть в руки либо диверсионных групп, либо в руки криминалитета.

Ранее Клименко заявил, что украинцы готовы к легализации оружия после войны, но в первую очередь должны быть организованы специальные учения по безопасному обращению, а само оружие должно храниться в отдельных местах.

Напомним, 23 февраля украинские парламентарии поддержали предоставление гражданам права на владение гражданским огнестрельным оружием – законопроект №5708 приняли в первом чтении. Документом предусматривается установление в стране порядка обращения оружия.

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