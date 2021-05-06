В Украине пообещали внедрить "паспорта вакцинации", которые позволят ездить в ЕС

Украина готовится внедрить так называемые "паспорта вакцинации", подтверждающие прививки от коронавируса для поездок за границу.

Как сообщается на сайте президента Украины, об этом шла речь во время селекторного совещания, которое состоялось 5 мая под председательством главы государства Владимира Зеленского.

"Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению "паспортов вакцинации и иммунизации" в соответствии с европейскими стандартами", – говорится в коммюнике.

Других деталей пока нет.

Напомним, в Украине готовы проработать с Еврокомиссией признание в ЕС украинских сертификатов вакцинации после их разработки.

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