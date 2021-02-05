В Украине пообещали делать по 5 млн прививок от COVID-19 в месяц

В Украине ежемесячно планируют делать по пять миллионов прививок от коронавируса. В случае необходимости, их количество смогут увеличить в два раза.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ. Соответствующее видео опубликовали на странице организации Facebook.

"Если мы просчитаем способности нашей системы здравоохранения, то мы можем делать приблизительно 5 млн прививок ежемесячно. И это без привлечения кабинетов, применяемых для рутинных прививок", – сказал Ляшко.

Он добавил, что при условии достаточного количества вакцин и ажиотажа, указанное число инъекций может быть увеличено в два раза.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, людям, которые уже переболели коронавирусом, все равно нужна прививка от COVID-19. Но они могут временно отложить вакцинацию.