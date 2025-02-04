В Украине положить начало конкурсу астрофотографии: принять участие могут любители, а также дети

Universe Space Tech, украинское научно-популярное издание с 2003 года, объявляет конкурс " Лучшее астрофото Украины 2025 ".

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Это первый всеукраинский конкурс астрофотографии. Особо он еще и тем, что не имеет строгих требований к оборудованию и техническим ограничениям.

Принять участие в конкурсе могут как взрослые, так и дети. Для участия не обязательно иметь телескоп или другое сложное техническое оборудование достаточно обычного смартфона. Одно из главных условий – фотография должна быть сделана с территории Украины. Не принимаются изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

"Идея запустить конкурс астрофото возникла в прошлом году – мы заметили, что у нас есть немало астрофотографов, для которых не было места в Украине, где их работы могли бы отметить. Мы хотим дать им возможность получить признание и ощутить сообщество. А еще – показать широкой аудитории, что снимание Вселенной доступно каждому и каждой. Даже на смартфон!" – рассказывают организаторы.

Фотосъемка космоса и звезд – увлекательное дело, объединяющее астрофотографов со всего мира. К примеру, самый престижный конкурс Королевской обсерватории Гринвича собрал в 2024 году более 3500 фото из 58 стран.

Астрофото совмещает науку и искусство. Непрофессиональные астрофотографы неоднократно делали научные открытия: астероид 2010 CO1 и комета C/2014 Q2 Lovejoy, которые открыли в 2014 году. Для подобных фото чаще всего используют любительские телескопы. Однако современные технологии позволяют работать фото космических объектов и на обычные камеры.

Номинации конкурса:

Лучшая профессиональная астрофотография

Лучшая любительская астрофотография

Лучшая мобильная астрофотография

Лучшая детская астрофотография (участники/-до 18 лет)

Выбор читателей Universe Space Tech

Фото принимаются с 4 февраля по 31 августа 2025 года. До 30 сентября 2025 года будет продолжаться голосование и подведение итогов. Победители будут объявлены в октябре 2025 года.

К участию в конкурсе не принимаются фотографии граждан России и Беларуси.

Подать свои работы можно на странице конкурса.

Конкурс проводится в партнерстве с ОО "Ассоциация Ноосфера".

Справка о Universe Space Tech

Universe Space Tech — научно-популярное издание о космосе и технологиях, основанное в 2003 году. С тех пор издали 191 номер печатного журнала. Сейчас сайт медиа за год посещают более 3 миллионов человек. В команде авторов медиа есть ученые и инженеры.