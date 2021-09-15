В Украине похолодает до +8 днем, часть страны накроют грозы: прогноз до конца недели

До конца недели температура в Украине снизится. При этом часть страны накроют грозы.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Укргидрометцентра. В четверг, 16 сентября, в Украине еще без осадков. Ветер северный, на западе – южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7…+12 градусов (в северных, центральных и восточных областях местами +5…+8 градусов), на побережье морей +11…+16 градусов. Днем +17…+23 градуса, на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине +21…+25 градусов.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около 8 градусов тепла, днем +20…+22 градуса.

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В пятницу, 17 сентября, дождь придет на запад и север Украины, в остальных регионах будет сухо.

На Западе ожидается +8...+13 градусов ночью, +19...+23 днем, в центре и на севере +5...+11 градусов ночью, +17...+21 днем, на востоке +4...+8 градусов ночью, +18...+21 градус днем, на юге +9...+15 градусов ночью, +20...+25 – днем.

В субботу, 18 сентября, почти всю территорию страны накроют ливни и грозы. Осадков не будет лишь в восточных областях. Температура воздуха от 12 до 24 градусов тепла, ночью – от 7 до 18 выше нуля.

В воскресенье, 19 сентября, грозовые дожди перейдут на левобережную часть Украины. В Ривненской, Житомирской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях небольшой дождь.

Температура ночью +5…+14 градусов; днем +8…+17 градусов, на востоке до +22; на юге страны ночью +11…+15 градусов, днем +15…+21 градус.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух спрогнозировала, что нынешняя осень в Украине будет теплой и сухой. Критически низких температур в регионах не ожидается.