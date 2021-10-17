В Украине похолодает, часть страны накроют дожди: синоптики дали прогноз на начало недели

В начале следующей недели погода в Украине будет нестабильной. Дождливые дни будут сменяться солнечными, осадки попеременно будут накрывать разные части страны.

При этом уже к среде погодные условия улучшатся, дожди должны прекратиться. Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карты погоды на три дня, доскролльте страницу до конца).

В этот день в Украине будет довольно прохладно: днем воздух прогреется до 8-13 градусов по Цельсию, а ночью похолодает до 1-5 градусов, местами возможны заморозки.

Дожди уже завтра накроют западные и часть северных регионов, однако в большинстве областей будет солнечно и без осадков.

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На Киевщине и в самой столице без дождей, днем потеплеет до +10...+13, ночью 3-5 градусов тепла.

Во вторник осадки переместятся на центр, восток и юг Украины. В западных и северных регионах наоборот будет сухо и солнечно.

Воздух по стране прогреется от 8 до 11 градусов тепла, а ночью температура снизится до 2-6 градусов.

В Киеве и области по-прежнему без осадков, но чуть похолодает. Днем будет 7-9 градусов тепла, а ночью от 2 до 4 по Цельсию.

К середине недели дожди прекратятся, на всей территории страны будет солнечно. Температура воздуха днем составит в среднем 9-13 градусов, теплее всего будет на западе – до +15. Ночью – от 1 до 5 тепла, на севере заморозки.

В Киевской области днем воздух прогреется от 9 до 13 градусов, ночью похолодает до 3-5 градусов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал последний долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2021 года для центральных областей Украины от народного синоптика Леонида Горбаня, который тот успел сделать перед смертью.