В Украине похолодает, часть страны накроют дожди: синоптики дали прогноз на начало недели

София Закревская
София Закревская
Общество
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В Украине похолодает, часть страны накроют дожди: синоптики дали прогноз на начало недели

В начале следующей недели погода в Украине будет нестабильной. Дождливые дни будут сменяться солнечными, осадки попеременно будут накрывать разные части страны.

При этом уже к среде погодные условия улучшатся, дожди должны прекратиться. Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карты погоды на три дня, доскролльте страницу до конца).

Понедельник, 18 октября

В этот день в Украине будет довольно прохладно: днем воздух прогреется до 8-13 градусов по Цельсию, а ночью похолодает до 1-5 градусов, местами возможны заморозки.

Дожди уже завтра накроют западные и часть северных регионов, однако в большинстве областей будет солнечно и без осадков.

Видео дня
Прогноз погоды в Украине на 18 октября.

На Киевщине и в самой столице без дождей, днем потеплеет до +10...+13, ночью 3-5 градусов тепла.

Прогноз погоды в Киевской области на 18 октября.
Вторник, 19 октября

Во вторник осадки переместятся на центр, восток и юг Украины. В западных и северных регионах наоборот будет сухо и солнечно.

Воздух по стране прогреется от 8 до 11 градусов тепла, а ночью температура снизится до 2-6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 октября.

В Киеве и области по-прежнему без осадков, но чуть похолодает. Днем будет 7-9 градусов тепла, а ночью от 2 до 4 по Цельсию.

Прогноз погоды в Киевской области на 19 октября.
Среда, 20 октября

К середине недели дожди прекратятся, на всей территории страны будет солнечно. Температура воздуха днем составит в среднем 9-13 градусов, теплее всего будет на западе – до +15. Ночью – от 1 до 5 тепла, на севере заморозки.

Прогноз погоды в Украине на 20 октября.

В Киевской области днем воздух прогреется от 9 до 13 градусов, ночью похолодает до 3-5 градусов.

Прогноз погоды в Киевской области на 20 октября.

Ранее OBOZREVATEL публиковал последний долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2021 года для центральных областей Украины от народного синоптика Леонида Горбаня, который тот успел сделать перед смертью.

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