В Украине под Новый год зацвели сакуры и выросли пролески с петрушкой. Фото

В Украине под Новый год зацвело множество растений, которые обычно растут в теплые времена года. Скорее всего, это связано с тем, что погода этой зимой выдалась теплой.

Соответствующими снимками украинцы активно делятся на своих страницах в социальных сетях. Так, было замечено цветение сакуры в одном из районов Киева, а также у некоторых жителей выросли салат и петрушка (фото можно посмотреть ниже).

Как стало известно, 31 декабря киевлянка Ангелина Бакалинская запечатлела, как в Печерском районе на улице Липской зацвела сакура.

А Лариса Гуменюк поделилась снимками салата и петрушки, которые выросли у нее в саду 3 января. Кроме того, она отметила, что в это время розы также уже начали пускать побеги, а трава зеленеет.

Житель города Чортков Тернопольской области Орест Лыжечка показал, как 1 января у него зацвели пролески.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в январе 2021 года обещает быть разной. Первая половина месяца может быть теплой, вторая – морозной.