В Україні під Новий рік зацвіли сакури і виросли проліски з петрушкою. Фото

В Україні під Новий рік зацвіло безліч рослин, які зазвичай ростуть у теплі пори року. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що погода цієї зими видалася теплою.

Відповідними знімками українці активно діляться на своїх сторінках у соціальних мережах. Так, було замічено цвітіння сакури в одному з районів Києва, а також у деяких жителів виросли салат і петрушка (фото можна побачити нижче).

Як стало відомо, 31 грудня киянка Ангеліна Бакалінська сфотографувала, як у Печерському районі на вулиці Липській зацвіла сакура.

А Лариса Гуменюк поділилася знімками салату та петрушки, які виросли у неї в саду 3 січня. Крім того, вона зазначила, що в цей час троянди також вже почали пускати пагони, а трава зеленіє.

Житель міста Чортків Тернопільської області Орест Лижечка показав, як 1 січня у нього зацвіли проліски.

Українка Марія Ткачик поділилася фото, на якому показала, як 2 січня у неї розпустилися квіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в січні 2021 року обіцяє бути різною. Перша половина місяця може бути теплою, друга – морозною.