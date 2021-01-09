В Украине ожидают мокрый снег с дождем, водителей предупредили о гололедице. Карта

В субботу, 9 января, на дорогах Украины ожидается гололедица и налипание мокрого снега. На Запорожчине и Херсонщине прогнозируют осадки.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр. Отмечается, что гололедица ожидается, в частности, в западных областях.

В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях налипание мокрого снега, ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях значительные осадки.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – отметили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним: погода в Украине на выходных, 9 и 10 января, ночью будет морозной. Также местами ожидаются сильные осадки. Прогнозируется сильный юго-западный ветер 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем в целом по стране будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла. На западе ночью местами до -3, а на юге +1..+3, днем до 6 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Украине температура воздуха будет выше средних многолетних значений.