В Україні очікують мокрий сніг із дощем, водіїв попередили про ожеледицю. Карта

У суботу, 9 січня, на дорогах України очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу. На Запоріжжі та Херсонщині прогнозують опади.

Про це повідомили на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із посиланням на Укргідрометцентр. Відзначається, що ожеледиця очікується, зокрема, у західних областях.

У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – зазначили у пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо: погода в Україні на вихідних, 9 і 10 січня, вночі буде морозною. Також місцями очікуються сильні опади. Прогнозується сильний південно-західний вітер 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень загалом по країні коливатиметься від 1 морозу до 1 тепла. На заході вночі місцями до -3, а на півдні +1...+3, вдень до 6 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні в Україні температура повітря буде вищою за середні багаторічні значення.