В Украине остаются Героями и Народными артистами откровенные предатели: Гудыменко рассказал, как лишить коллаборантов высоких званий

В Украине остаются Героями и Народными артистами откровенные предатели. Об этом заявил один из лидеров политической партии "Демократична сокира", младший сержант Юрий Гудыменко. Он рассказал, как лишить коллаборантов высоких званий.

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Соответствующий пост Гудыменко опубликовал в Facebook. Он заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль не нашел оснований для лишения главы фракции ОПЗЖ Юрия Бойко звания Героя Украины.

"Продолжает быть Героем Украины российский гражданин Вячеслав Богуслаев, сидящий ныне в СИЗО за государственную измену. Является Героем Украины член партии "Единая Россия" Александр Баталин, крымский коллаборант. У нас есть Герой Украины Борис Билаш, недопоэт-регионал, главной заслугой которого перед государством было вылизывание немаленькой задницы Виктора Януковича. Отмечены нашим государством Народные артисты Украины Филипп Киркоров, Ани Лорак и Таисия Повалий сейчас поют на концертах в Москве", – заявил Гудыменко.

Он отметил, что все эти люди и много подобных им обладают государственными наградами.

"Они награждены орденами, медалями, званиями "Герой Украины" и "Заслуженный/народный артист/художник/и так далее". И все это неправильно. Все! Это! Неправильно! Потому что не может быть, чтобы Героями страны одновременно были и Бойко, и погибший командир батальона, выводя своих морпехов из окружения. Или-или. Или живое, здоровое пророссийское животное, звавшее сюда Россию – или погибший молодым, исправляя последствия действий предыдущего. И с этим нужно что-то делать", – подчеркнул Гудыменко.

По его словам, препятствует ст. 16 закона "О государственных наградах", которая дает ровно одну возможность: "Лишение государственных наград может быть проведено Президентом Украины только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом".

Он назвал два пути для лишения таких званий.

"Один – когда человек загоняется под санкции. Это серый путь, но он работает. Минусы этого пути – это именно путь в обход. Санкции – не для того, это преимущественно экономический инструмент. Это микроскоп, и забивать им гвозди, даже в чью-то гроб, по крайней мере, нелогично. Награды и звание – это вопрос не экономики, а морали. Вряд ли логично загонять под экономические санкции какого-нибудь алкаша-шахтера из Луганска, получившего Героя из рук Виктора Федоровича и оставшегося после начала войны дома бухать и фотографироваться с российскими боевиками. Еще один минус этого пути – санкции это долго", – написал Гудыменко.

Второй путь, по его словам, через суд. В пример он привел то, как беглый президент Украины Виктор Янукович отбирал звание Героя у националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

"Но законного там было мало, а незаконно – неправильно. Нельзя решать вопросы морали аморальным путем. Я предлагаю найти третий путь. Предлагаю тем народным депутатам, которые заинтересованы в скорейшем решении морального вопроса о награжденных государственными наградами пророссийских чертях, подать проект изменений в Закон Украины "О государственных наградах" следующего содержания. Статью 16 Закона Украины "О государственных наградах" изложить в следующей редакции: государственных наград может быть проведено Президентом Украины в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом, или решением Верховной Рады по представлению Президента Украины или не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины", – заявил Гудыменко.

По его словам, это не уничтожает нынешний принцип, по которому государственные награды идут от президента Украины, и соответственно лишение наград должно тоже уходить от него. Однако ставит предохранитель в виде парламента в случае, если президент захочет лишить наград достойную персону.

"А возможность представления третью конституционного состава (это 150 депутатов) дает возможность оппозиции стартовать процесс, если власть не захочет этого делать самостоятельно. государственных наград, и в первую очередь – звание Героев Украины. Давно уже время пришло", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря 2022 года Гудыменко получил орден "За мужество" ІІІ степени и почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Стальной крест". Награду защитнику вручил Командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра.

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