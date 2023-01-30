В Кабмине не нашли оснований для лишения Бойко звания ''Герой Украины''. Документ

В Кабинете министра не нашли оснований для избавления народного депутата от запрещенной в парламенте фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" Юрия Бойко звания "Герой Украины". Такой ответ президенту Владимиру Зеленскому прислал премьер-министр Денис Шмигаль.

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Об этом сообщает Движение ЧЕСТНО. Отметим, что петиция по лишению фигуранта Реестра госпредателей Бойко звания "Героя Украины", которую подал лейтенант ВСУ Андрей Гайдай, собрала более 26 тысяч подписей, при необходимых 25.

Зеленский обратился в Правительство с соответствующей просьбой 9 декабря. Почти через месяц Шмигаль послал ответ.

"Премьер-министр Украины Д. Шмигаль проинформировал президента Украины и автора петиции, в частности о недостаточности оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю. Бойко", – говорится в ответе.

Напомним, Бойко "засветился" в эфире главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева на третий день после вторжения российских войск в Украину. Вместе с разжигателем ненависти и шовинизма Бойко иронизировал над трагической ситуацией в стране и предоставлением информации украинскими СМИ.

К тому же, Бойко с начала военной агрессии России не меняет своеобразной риторики. Он настаивает на том, что государственный бюджет следует направлять, прежде всего, не на нужды армии и обороны от кровожадного оккупанта, а на соцвыплаты учителям, медикам и пенсионерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты заметили Бойко в отпуске в Чехии. Нардеп, в унисон с коллегами Медведчуком и Рабиновичем призвал дружить с Россией, решил во время войны отдохнуть в Европе.

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