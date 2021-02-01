В Украине опровергли "зраду" с запретом "Мастера и Маргариты"

В Украине запретили не сам роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" в целом, а лишь его российское издание с предисловием деятелей страны-агрессора, которые поддержали вторжение оккупантов в Крым и на Донбасс.

Об этом в интервью Укринформу заявил начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Сергей Олийнык. Он отметил, что такие действия предусмотрены национальным законодательством.

"В предисловии к книге Булгакова "Мастер и Маргарита" упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", – пояснил чиновник.

Он также отметил, что полный запрет импорта книг из Российской Федерации, прежде всего, соответствовал бы интересам украинских издателей и печатников. Ведь книжный продукт из страны-агрессора вредит экономическим интересам отечественного издательского бизнеса.

Что же касается раздутого в соцсетях скандала с якобы "запретом" "Мастера и Маргариты", то Олийнык отметил, что львиная доля комментаторов не знакома с украинскими законами.

"Далеко не все "блогеры" и "эксперты", количество которых с появлением соцсетей растет у нас в геометрической прогрессии, хотя бы поверхностно знакомятся с объектом их внимания, прежде чем делать выводы и навешивать ярлыки. Мы же не устаем объяснять, что государственные органы в своей деятельности руководствуются исключительно законом, а не собственными или еще чьими-то представлениями о справедливости", – заверил представитель Госкомтелерадио.

Подобное мнение высказал на своей странице в Facebook и журналист Сергей Руденко. Он подробно объяснил ситуацию вокруг "Мастера и Маргариты" и опроверг якобы цензуру романа.

"Русскоязычная публика качает Facebook: в Украине запретили "Мастера и Маргариту" Булгакова. Это – ложь высшей пробы. Потому что запрещен всего лишь ввоз книги из России с предисловием, в котором упоминаются актеры-пропагандисты, которые поддержали военную агрессию России в отношении Украины. Эта книга издана в российском издательстве "Азбука-Аттикус". Ежегодно Булгаков успешно издается в украинских издательствах. Никаких запретов произведения в Украине нет! Никаких запретов Булгакова нету! Никаких запретов русского языка нет!" – подчеркнул журналист.

В подтверждение своих слов Руденко показал, сколько отечественных переизданий известного романа классика сейчас продается в Украине.

"Все это – "Мастер и Маргарита" Булгакова в украинских интернет-магазинах по состоянию на вечер 31 января 2021 года. Никто и ничего не запрещал! Покажите всем тем, кто разгоняет российскую дезинформацию. Россия продолжает против нас гибридную войну, а наши пророссийские граждане и полезные идиоты в ней участвуют!" – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, конце 2020 года Госкомтелерадио запретил ввозить в Украину из России шесть книг из-за пропаганды страны-агрессора и 18 – из-за призывов к ликвидации независимости. В перечень попала и продукция издательства "Азбука-Аттикус".