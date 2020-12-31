В Україну заборонили ввезення російських пропагандистських книг: список

Держкомітет з питань телебачення і радіомовлення у 2020 році заборонив ввезення в Україну з Росії шести книг через пропаганду країни-агресора і 18 – через заклики до ліквідації незалежності.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на офіційну відповідь Держкомтелерадіо. До того ж в деяких з них містилася заборонена тоталітарна символіка.

Через російську пропаганду дозвіл на ввезення не отримало видавництво "Азбука-Аттікус" – на дитячі книги "Транспорт" серії "Розвиваємо малюка", "Скарбничка безцінних знань: Винаходи, факти, відкриття" й "А чому небо блакитне?" автора Еріка Матієва.

Ще три книги, заборонені до ввезення та реалізації в нашій країні, випустила "Мозаїка-синтез". Це два видання "Час, простір" і "Школа семи гномів. Уроки грамоти", їхня авторка – Дар'я Денисова.

У списку 18 російських книг, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України та розпалювання ворожнечі, виявилися:

"Удар російських богів" Володимира Істархова;

"Месьє Путін: Погляд з Франції" Фредеріка Понса;

"Хто збив малайзійський "Боїнг". Провокація століття" Юрія Мухіна;

"Деякі не потраплять У пекло" Захара Прилєпіна;

"Дим над Україною" Володимира Жириновського;

"Інтерв'ю з Володимиром Путіним" Олівера Стоуна;

"Відвідувач" Михайла Манченка;

"Месник Донбасу" Олександра Пересвєта;

"Antidote. Досвід критики антиросійської міфології" Олексія Конрадова та інші.

У 2019 році Держкомтелерадіо понад дві тисячі разів відмовляло у ввезенні в Україну російських книг, з них 151 мала антиукраїнський зміст.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що деякі ЗМІ в Італії під впливом російської пропаганди прирівнювали висловлювання "Слава Україні" або вишиванку до неонацизму та фашизму.

Про це розповів нацгвардієць Віталій Марків, який три з половиною роки провів в італійській в'язниці, пізніше його повністю виправдали та звільнили.