В Украине одна женщина умерла, а вторую спасатели несли 1,5 км из-за застрявших в снегу скорых. Видео

В Ривненской области женщина скончалась, не дождавшись скорой помощи, которая не смогла приехать на вызов из-за сложных погодных условий. Аналогичная ситуация произошла и на Львовщине, однако там пациент выжил – спасатели несли его 1,5 км на носилках.

Как сообщает ТСН, в Горыньграде Втором скончалась 56-летня Тамара. Женщине стали плохо, ее на повозке с лошадьми доставили из хутора в село, но даже туда медики не смогли добраться (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что местами снежные сугробы выше, чем автомобиль, а в местные магазины уже неделю не могут доставить хлеб.

В Ривненской обладминистрации заверили, что коммунальные службы работают круглосуточно, но дороги расчищаются по очереди.

Подобная ситуация произошла в селе Чижиков. Тяжелобольной 58-летней Анне вызвали скорую, однако автомобиль с медиками застрял в снегу за полтора километра до населенного пункта. Также встала и техника ГСЧС, которая пыталась взять на буксир скорую.

В итоге двое спасателей и фельдшер отправились в село пешком. К пациентке они добрались за 20 минут, и, увидев, что она в критическом состоянии, положили на носилки и отправились к автомобилю. Обратная дорога заняла в два раза больше времени.

Врачи рассказали, что у женщины диабет и поднялся уровень сахара. Если бы ее не доставили в больницу, то пациентка могла умереть.

По словам спасателей, за 10 лет работы они впервые несли на носилках пациента к автомобилю скорой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине скорая помощь, ехавшая на вызов к 14-летней девушке в село Зеленица, застряла в снежных сугробах – пациентку пришлось везти в больницу на лошадях.