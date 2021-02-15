На Житомирщине из-за снежных заносов больную везли в больницу на лошадях. Фото

На Житомирщине возле села Хотиж Барашевской территориальной громады скорая помощь, ехавшая на вызов к 14-летней девушке в село Зеленица, застряла в снежных сугробах – пациентку пришлось везти в больницу на лошадях.

Об этом со ссылкой на спасателей области 14 февраля сообщил сайт местного телевидения 1ZT.ua. Гужевую повозку для больной организовали местные жители (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Чтобы высвободить скорую из сугроба, на место происшествия отправили дежурное отделение 33-го государственного пожарно-спасательного поста. Спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение.

Однако уже через несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль тоже не сможет добраться до села из-за сильных снежных заносов.

Врач с командиром отделения пошли к больной пешком. После осмотра пациентки было принято решение о ее госпитализации в районную больницу.

Девушку в сопровождении медика на подводе доставили к пожарной автоцистерне, дальше спасатели транспортировали ее на спецтехнике, потом на носилках – к автомобилю скорой помощи, которую к тому времени уже освободили из снежного заноса.

После этого медики самостоятельно продолжили движение в районную больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в городе Жовква Львовской области медики скорой помощи на санях везли больную женщину с инфарктом от дома к автомобилю из-за снегопада и отсутствия дороги.