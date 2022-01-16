В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких областях будет бушевать непогода

В понедельник, 17 января, в Украине снова прогнозируют шквалистый ветер, из-за которого объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что местами порывы будут достигать 28 м/с.

При этом в большинстве областей будет снежить, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. С предупреждением об опасных погодных условиях выступили и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с ночи на западе и севере страны порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду. В этих регионах объявлен I уровень опасности метеоусловий (желтый).

А уже днем в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях ветер местами "разгонится" до 25-28 м/с. Там погодные условия квалифицировали ІІ-м уровнем опасности (оранжевый).

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По прогнозу синоптиков, ночью и днем 17 января в большинстве областей будет идти снег, местами мокрый. Осадков не ожидается только на юге.

Кроме того, в ночные часы будет морозно: в пределах -2… -4 °С, а на Закарпатье и в восточных областях до -5… -8 °С.

Днем столбики термометров установятся на уровне 0… +2 °С, местами будет мороз до -2°С, и только на юге +4… +6 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали холодную весну-2022 в Украине. По их словам, украинцев ждут морозы, гололедица и даже метель.