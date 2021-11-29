В Украине объявили штормовое предупреждение: в Харькове ветер уже свалил дерево на авто. Фото

В Украине на 30 ноября объявлено штормовое предупреждение I-го уровня опасности, желтый. Ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Об опасной погодной ситуации сообщили в Telegram Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Ночью сильный ветер прогнозируется на большей части территории страны, днем – в западных и северных областях.

В Харькове возле Московского районного суда сильный ветер уже повалил дерево на припаркованное рядом авто, сообщает Telegram ХС | Харьков.

Видео дня

Напомним, как спрогнозировали синоптики Украинского гидрометцентра, до конца понедельника, 29 ноября, и в начале календарной зимы погода в Украине возьмет курс на похолодание. Области будут периодически накрывать дожди с переходом в снег, из-за усиления ветра и тумана объявлен I уровень опасности метеоусловий. Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 29 ноября погоду в стране предопределит циклон Benedikt.

Как сообщал OBOZREVATEL: