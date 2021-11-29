В Украине объявили штормовое предупреждение: в Харькове ветер уже свалил дерево на авто. Фото
В Украине на 30 ноября объявлено штормовое предупреждение I-го уровня опасности, желтый. Ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
Об опасной погодной ситуации сообщили в Telegram Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Ночью сильный ветер прогнозируется на большей части территории страны, днем – в западных и северных областях.
В Харькове возле Московского районного суда сильный ветер уже повалил дерево на припаркованное рядом авто, сообщает Telegram ХС | Харьков.
Напомним, как спрогнозировали синоптики Украинского гидрометцентра, до конца понедельника, 29 ноября, и в начале календарной зимы погода в Украине возьмет курс на похолодание. Области будут периодически накрывать дожди с переходом в снег, из-за усиления ветра и тумана объявлен I уровень опасности метеоусловий. Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 29 ноября погоду в стране предопределит циклон Benedikt.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в декабре 2021 года погода в Украине будет меняющейся – похолодание придет на смену волнам незначительного потепления, все это будет сопровождаться осадками. В то же время на новогодние праздники снега не ожидается.
в понедельник, 29 ноября, погода будет дождливая во всех областях Украины. Кое-где пойдет мокрый снег. Также по всей стране ожидается сильный ветер