В Украине объявили штормовое предупреждение: синоптики рассказали, где будут град и грозы

Погода в Украине во вторник, 29 июня, существенно испортится. В отдельных регионах страны ожидаются град и грозы.

Как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцетра, метеорологи объявили I уровень опасности, желтый. До конца дня в стране кроме большинства Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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Кроме того, в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что 29 июня в половине областей Украины будет солнечно и ясно. В остальных ожидаются дожди с грозами. Согласно прогнозу, температура воздуха немного снизится.

Дожди с грозами накроют северные и восточные области, а также Закарпатскую. На остальной территории осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 16 тепла на западе, в остальных регионах +16...+19.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Второй месяц лета обещает температуру воздуха до +40 градусов.