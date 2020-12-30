В Украине объявили штормовое предупреждение и пообещали дожди

В среду, 30 декабря, в Украине ожидаются сильный ветер, туман, а местами и дождь с мокрым снегом. В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, скорость штормовых порывов будет достигать 15-20 м/с, а в Карпатах вообще 25-30 м/с. При этом видимость на дорогах составит 200-500 м, что может привести к нарушению движения на их отдельных участках.

Кроме того, предупредила пресс-служба Укравтодора, ситуация усложнится из-за мокрого дорожного покрытия. В частности осадки выпадут в Сумской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской областях (дождь) и в Карпатах (дождь с мокрым снегом).

На Сумщине и в восточных регионах это приведет к образованию гололеда. Однако, чтобы избежать опасных аварийных ситуаций, к работам по устранению скользкости уже привлекли соответствующие службы. Следовательно, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

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