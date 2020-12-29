Тепло і сонячно майже по всій Україні: озвучений прогноз погоди на 30 грудня

У середу, 30 грудня, погода на більшій частині України буде сухою, опади можливі лише в західних областях.

За прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, дощ можливий у Волинській, Закарпатській та Львівській областях. Не виключені незначні опади на Івано-Франківщині.

В західних областях буде досить тепло. Денна температура складе +5...+9 градусів, нічна +1...+4 градуси.

На решті території країни буде хмарно з проясненнями.

На сході вдень повітря прогріється до +3...+5 градусів, вночі похолодає до -1...+2 градусів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

На півночі України температура вдень становитиме +4...+6 градусів вдень і +1...+3 вночі.

Найтепліше буде в південних областях країни. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12 градусів, а вночі опустяться до +5... +7 градусів.

Трохи прохолодніше буде в центральних регіонах. Удень +6...+ 9 градусів, вночі – до +5.

Погода в Києві 30 грудня буде переважно сонячною. Вдень повітря прогріється до +7...+9 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до +2...+4 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 1 січня 2021-го року погоду в Україні буде формувати циклон з південного заходу Європи, тому буде тепло і дощитиме. Опадів не буде лише на сході країни, в Запоріжжі і в Дніпропетровській області.