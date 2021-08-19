В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидается плохая погода

В Украине на пятницу, 20 августа, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram со ссылкой на Укргидрометцентр. Так, в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях будут грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

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К желтому уровню относятся явления погоды, которые по количественным показателям, продолжительности и территории распространения создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса.

На остальной территории страны без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

В ближайшие сутки в Украину будет перемещаться прохладная воздушная масса с северо-запада.

Температура ночью составит +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов, в восточных областях до +31 градуса.

В Киеве в пятницу без осадков; температура ночью будет держаться в пределах +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидает украинцев на праздники. В День Независимости в Киеве днем и вечером могут быть кратковременные грозовые дожди.