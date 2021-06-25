Украину накроют грозы и ливни: где и когда испортится погода. Прогноз на выходные

В Украине в субботу и воскресенье, 26-27 июня, ожидаются дожди и грозы в большинстве областей. Если в первый выходной день в некоторых регионах воздух прогреется до +35, то в воскресенье средняя температура на несколько градусов опустится.

Свежие данные были опубликованы на сайте Укргидрометцентра. В субботу, 26 июня, осадки с грозами должны пройти на западе, севере, юге страны.

В центральных и восточных областях будет сухо, переменная облачность. Днем термометры покажут от +32 до +35.

Такая же жара ожидается на севере, а вот в южном регионе – в среднем от +31 до +33 градусов. Прохладнее всего будет на западе Украины – от 24 до +27 (на Закарпатье +28) градусов.

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Погода в Киеве днем будет дождевой, вероятны грозы. Днем воздух прогреется от +32 до +34 градусов.

Синоптики также предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в субботу:

В воскресенье, 27 июня, дожди сместятся. В Волынской, Львовской областях, на Закарпатье – сухо, на остальной территории – грозы.

Температура на западе фактически не изменится, а на остальной территории станет не так жарко, как в субботу. Так, в центральных и северных областях будет от +25 до +29, на востоке от +27 до +30 (+31 в Луганской области). В южном регионе синоптики прогнозируют от +25 до +28 градусов.

В столице и Киевской области 27 июня будет дождь и гроза. Температура воздуха – от +26 до +28 градусов.

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует, что в Украине на выходных жара пойдет на спад. Вместе с тем, в некоторых областях ожидается шквальный ветер.

Прогноз погоды в Украине на 26 июня с Алисой Мярковской можно посмотреть по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 24 июня в Киеве зафиксировали очередной погодный рекорд – температуру в +35,5°C. Такой жары в столице не было 97 лет.