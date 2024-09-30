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В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

Мария Шевчук
Общество
3 минуты
93
В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

На днях в ресторане YOSAI под эгидой ОО "Fenix charity" и БФ "Днепровец. Успех и развитие" состоялось Всеукраинское благотворительное мероприятие, посвященное Международному дню мира.

Видео дня
В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

Официальное открытие началось с выступления молодых исполнительниц и волонтеров – талантливых Маруси и Софии Нерсесян.

В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

Также со своими хитами выступили известные украинские артисты, вдохновляющие своим творчеством и всегда поддерживающие благотворительные мероприятия: Kamaliya, ENLEO, Амадор Лопес, Люся Кава, Amore twins, Анна Добрыднева, Tom Soda, Alena Magdalen, DUBKY, Anna Wings, Анна Атаманова.

В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

Основная миссия мероприятия – привлечь внимание к сбору средств на создание реабилитационного центра для помощи вернувшимся из российского плена женщинам. В этот вечер был объявлен благотворительный аукцион – часть лотов была приобретена сразу, а другая пошла на тихий аукцион. Среди лотов: картины Славы Займако и Ольги Абрамовой, картина боевого медика Михаила Гаврилива, футболка с автографом Героя Украины – Александра Мостового, книга с документальными фотографиями Андрея Котлярчука "Освобожденная Киевщина", гильза-свеча "Вишня", эксклюзивное кожаное пальто One Iuxy и пр.

В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

"Женщины в плену испытали невероятные страдания. Именно для них мы создаем этот центр, где в спокойной атмосфере они могут преодолеть травмы и подготовиться к возвращению к жизни. Реабилитация будет проходить в камерной обстановке на природе с лучшими психологами и программами",– рассказывает руководитель БФ "Днепровец. Успех и развитие" Оксана Григорьева.

В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

С приветственным словом к собравшимся обратилась основательница ОО "Fenix charity" Марина Филиппенко: "Мы собрались по случаю Международного дня мира, чтобы отметить волонтеров и лидеров разных сегментов бизнеса. А главная миссия этого мероприятия, ради чего мы все сегодня объединились, – привлечь внимание общества к сбору средств на реабилитационный центр. Призываем всех присоединиться к этому важному собранию".

В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

Цель – 1 000 000 грн. Присоединяйтесь к сбору по ссылке

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В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

В этот вечер за свои профессиональные достижения и благотворительную помощь получили награды: Анатолий Анатолич, Анжелика Черноморец, Алина Полищук, Варсик Бикадорова, Юрий Гордиенко, Лилия Олийнык, Ксения Серебряная, Игорь Логвинов, Лидия Алагирова, Илона Невеселая, Вероника Лысенко, Анна Атаманова, София и Мария Нерсесян и другие.

В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

Также, президент Международной академии защиты прав человека Юрий Гордиенко наградил особыми наградами "Орден Мира" Марину Филиппенко, Ольгу Сумскую и Марину Кинах.

Непревзойденные ведущие в этот вечер: народная артистка Украины Ольга Сумская и шоумен, телеведущий Андрей Черновол.

Гости наслаждались изысканными блюдами от ресторана YOSAI и освежающими напитками от ТМ "Живчик" и ТД "Вина мира", а на десерт попробовали эксклюзивный торт от БКК.

В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

Официальные партнеры мероприятия: БО "БФ "Будущее без ограничений", YOSAI, ONE LUXY SHOP, Smart Catering, Торговый дом "Вина мира", БФ Александра Пашко, Благотворительный фонд "ДФТГ Т2", Торговая марка "Живчик", "Прозора", БКК и другие.

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