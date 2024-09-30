В Украине объявили сбор средств на реабилитационный центр для вернувшихся из российского плена женщин

На днях в ресторане YOSAI под эгидой ОО "Fenix charity" и БФ "Днепровец. Успех и развитие" состоялось Всеукраинское благотворительное мероприятие, посвященное Международному дню мира.

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Официальное открытие началось с выступления молодых исполнительниц и волонтеров – талантливых Маруси и Софии Нерсесян.

Также со своими хитами выступили известные украинские артисты, вдохновляющие своим творчеством и всегда поддерживающие благотворительные мероприятия: Kamaliya, ENLEO, Амадор Лопес, Люся Кава, Amore twins, Анна Добрыднева, Tom Soda, Alena Magdalen, DUBKY, Anna Wings, Анна Атаманова.

Основная миссия мероприятия – привлечь внимание к сбору средств на создание реабилитационного центра для помощи вернувшимся из российского плена женщинам. В этот вечер был объявлен благотворительный аукцион – часть лотов была приобретена сразу, а другая пошла на тихий аукцион. Среди лотов: картины Славы Займако и Ольги Абрамовой, картина боевого медика Михаила Гаврилива, футболка с автографом Героя Украины – Александра Мостового, книга с документальными фотографиями Андрея Котлярчука "Освобожденная Киевщина", гильза-свеча "Вишня", эксклюзивное кожаное пальто One Iuxy и пр.

"Женщины в плену испытали невероятные страдания. Именно для них мы создаем этот центр, где в спокойной атмосфере они могут преодолеть травмы и подготовиться к возвращению к жизни. Реабилитация будет проходить в камерной обстановке на природе с лучшими психологами и программами",– рассказывает руководитель БФ "Днепровец. Успех и развитие" Оксана Григорьева.

С приветственным словом к собравшимся обратилась основательница ОО "Fenix charity" Марина Филиппенко: "Мы собрались по случаю Международного дня мира, чтобы отметить волонтеров и лидеров разных сегментов бизнеса. А главная миссия этого мероприятия, ради чего мы все сегодня объединились, – привлечь внимание общества к сбору средств на реабилитационный центр. Призываем всех присоединиться к этому важному собранию".

Цель – 1 000 000 грн. Присоединяйтесь к сбору по ссылке

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В этот вечер за свои профессиональные достижения и благотворительную помощь получили награды: Анатолий Анатолич, Анжелика Черноморец, Алина Полищук, Варсик Бикадорова, Юрий Гордиенко, Лилия Олийнык, Ксения Серебряная, Игорь Логвинов, Лидия Алагирова, Илона Невеселая, Вероника Лысенко, Анна Атаманова, София и Мария Нерсесян и другие.

Также, президент Международной академии защиты прав человека Юрий Гордиенко наградил особыми наградами "Орден Мира" Марину Филиппенко, Ольгу Сумскую и Марину Кинах.

Непревзойденные ведущие в этот вечер: народная артистка Украины Ольга Сумская и шоумен, телеведущий Андрей Черновол.

Гости наслаждались изысканными блюдами от ресторана YOSAI и освежающими напитками от ТМ "Живчик" и ТД "Вина мира", а на десерт попробовали эксклюзивный торт от БКК.

Официальные партнеры мероприятия: БО "БФ "Будущее без ограничений", YOSAI, ONE LUXY SHOP, Smart Catering, Торговый дом "Вина мира", БФ Александра Пашко, Благотворительный фонд "ДФТГ Т2", Торговая марка "Живчик", "Прозора", БКК и другие.

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