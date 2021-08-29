В Украине объявили минуту молчания по погибшим героям Иловайска

В субботу, 29 августа, в Украине объявили общенациональную минуту молчания по защитникам, которые погибли во время Иловайской трагедии в августе 2014 года. Тогда страна потеряла 366 героев, 429 воинов получили различные ранения, 300 попали в плен, некоторые пропали без вести.

Почтить их память украинцев призвали в 10:00. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

Отмечается, что в это время на административных зданиях органов госвласти, иностранных дипучреждениях, госпредприятиях и организациях, в воинских частях и на кораблях будут приспущены Государственные Флаги Украины.

"Это произойдет в рамках Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны", – подчеркнули в ТКГ.

Видео дня

Там напомнили, что этот день был установлен указом президента от 23 августа 2019 года №621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, которые отдали жизнь за родину. А также как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины – Иловайской трагедии.

"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнечника", – добавили в ТКГ.

Напомним: потери украинского государства в "Иловайском котле" были одними из самых тяжелых за время войны на Донбассе. При этом поражение стало переломным моментом, после которого Вооруженные силы Украины потеряли инициативу в боях и перешли от атаки к обороне. К тому же украинская сторона была вынуждена согласиться на условия Минских договоренностей от 5 сентября 2014-го, подписанных при участии представителей "Л/ДНР". О том, как развивались эти роковые события, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL: