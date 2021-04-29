В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие регионы затронет

В Украине с первым потеплением, которое синоптики спрогнозировали днем 29 апреля, усилится вероятность возникновения пожаров в экосистемах.

По данным Украинского гидрометцентра, они возможны сразу в нескольких регионах, и это несмотря на ночные заморозки. С предупреждением также выступили спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что в четверг в Тернопольской, Винницкой, большинстве районов Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Интересно, что ночью в этих и остальных регионах страны, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы наблюдались заморозки на уровне 0... -5 градусов (I уровень опасности, желтый).

А в Сумской, Харьковской и Луганской областях были сильные заморозки в воздухе – от 0 до -3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним: на 29 апреля синоптики спрогнозировали в Украине солнечную и теплую погоду днем. И только в двух областях предупредили об осадках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали последствия поджогов на Киевщине в 2021 году. По словам спасателей, несмотря на многочисленные предупреждения, люди продолжают сжигать сухую траву.