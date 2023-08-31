В Украине обновлен порядок предоставления статуса участника боевых действий: что изменилось

22 августа правительство Украины приняло Постановление № 887, которым внесены изменения в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц (далее – УБД), защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, утвержденный Постановлением КМУ от 20 августа 2014 года.

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Как пояснила правозащитница и глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова, теперь для получения статуса УБД в Комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий нужно подавать одну справку - Справку о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности население и интересы государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

В справке необходимо указать название, дату регистрации и регистрационный номер не менее одного из следующих документов:

боевых донесений;

журналов боевых действий (оперативные задачи, ведение оперативной обстановки);

вахтенных журналов;

полетных листов;

книг службы;

приказов о привлечении к мерам по обеспечению обороны Украины;

сведений о выполнении разведывательных мероприятий;

справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Ранее копии указанных документов необходимо добавлять в справку.

Порядок подачи документов для получения статуса участника боевых действий остался без изменений.

В течение 30 календарных дней со дня участия лиц в выполнении боевых задач, в проведении разведывательных мероприятий, получения травм (ранений, контузий, увечий), лица, участвовавших в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства с военной агрессией российской федерации против Украины, командиры (начальники) воинских частей (органов, подразделений) или другие руководители предприятий, учреждений и организаций, в подчинении которых находились воинские части (органы, подразделения), учреждения и заведения, в составе которых проходили службу лица, обязанные подать в Комиссию по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий Справку о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

Форма справки здесь .