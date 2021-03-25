Минздрав обновил данные по COVID-19: выросло количество "красных" зон

По состоянию на четверг, 25 марта, в Украине в "красной" зоне карантина оказались еще две области – Николаевская и Черкасская. Также по стране увеличилось количество госпитализаций с COVID-19.

Об этом говорят данные Министерства здравоохранения. Так, в "желтой" зоне находится Херсонская область, а в "красной" еще Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области и Киев. Все остальные регионы в "оранжевой".

При этом в ряде регионов за прошлые сутки, 24 марта, вырос уровень станионарных больных в соотношении на 100 тысяч населения. Это произошло в Киевской, Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Самые высокие показатели по лечению в больницах в Киеве – 110,7; Житомирской области – 114,7; Черновицкой –100,4; Винницкой –131, в Хмельницкойя – 107,3 и Николаевской – 106,7.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 25 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 125,4 млн человек. За минувший день выявили 583 741 новых инфицированных.