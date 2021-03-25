МОЗ оновив дані щодо COVID-19: зросла кількість "червоних" зон

Станом на четвер, 25 березня, в Україні в "червоній" зоні карантину опинилися ще дві області – Миколаївська і Черкаська. Також по країні збільшилася кількість госпіталізацій із COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. Так, у "жовтій" зоні – Херсонська область, а в "червоній" ще Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська і Чернівецька області та Київ. Усі інші регіони в "помаранчевій".

Водночас у низці регіонів за минулу добу, 24 березня, зріс рівень госпіталізацій у співвідношенні на 100 тисяч населення. Це відбулося в Київській, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Найвищі показники за рівнем госпіталізацій у Києві – 110,7, Житомирській області – 114,7, Чернівецькій – 100,4, Вінницькій – 131 і Хмельницькій – 107,3, Миколаївській – 106,7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на четвер, 25 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилося більш ніж 125,4 млн осіб. За минулий день виявили 583 741 нового інфікованого.