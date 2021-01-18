В Украине за сутки насчитали чуть больше 3 тыс. новых случаев COVID-19
На утро понедельника, 18 января, количество случаев заражения коронавирусом в Украине выросло до 1 163 716, поскольку за прошедшие сутки этот диагноз подтвердили в 3034 больных. Из них 1304 госпитализировали.
Кроме этого, от последствий инфицирования умерли 20 869 граждан (+67 за сутки), а 871 196 вылечились (+5236). Такую статистику предоставил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.
По его словам, за последние сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Николаевской области – 323, Киеве – 301, на Запорожье – 266, Киевщине – 240 и Днепропетровщине – 220. В частности, вирус поразил 107 детей и 87 медицинских работников.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 301 случай;
Винницкая область – 102 случая;
Волынская область – 129 случаев;
Днепропетровская область – 220 случаев;
Донецкая область – 91 случай;
Житомирская область – 111 случаев;
Закарпатская область – 91 случай;
Запорожская область – 266 случаев;
Ивано-Франковская область – 110 случаев;
Киевская область – 240 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Львовская область – 122 случая;
Николаевская область – 323 случая;
Одесская область – 150 случаев;
Полтавская область – 92 случая;
Ривненская область – 61 случай;
Сумская область – 84 случая;
Тернопольская область – 91 случай;
Харьковская область – 46 случаев;
Херсонская область – 78 случаев;
Хмельницкая область – 1 случай;
Черкасская область – 120 случаев;
Черновицкая область – 161 случай;
Черниговская область – 36 случаев.
В данных от Минздрава и тех, которые обновляет сайт Совета нацбезопасности и обороны, нет информации по заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
За предыдущие сутки в Украине проведено 13 247 тестирований – 10 401 методом ПЦР и 2846 методом ИФА. А за все время пандемии – 5 964 388 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине начнется в середине февраля.
Экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов рассказал об особенностях постковидного синдрома, который может длиться месяцами. Кроме этого, среди тех, кто переболел коронавирусом, возможны случаи и повторного заражения.