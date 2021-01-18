В Украине за сутки насчитали чуть больше 3 тыс. новых случаев COVID-19

На утро понедельника, 18 января, количество случаев заражения коронавирусом в Украине выросло до 1 163 716, поскольку за прошедшие сутки этот диагноз подтвердили в 3034 больных. Из них 1304 госпитализировали.

Кроме этого, от последствий инфицирования умерли 20 869 граждан (+67 за сутки), а 871 196 вылечились (+5236). Такую статистику предоставил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

По его словам, за последние сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Николаевской области – 323, Киеве – 301, на Запорожье – 266, Киевщине – 240 и Днепропетровщине – 220. В частности, вирус поразил 107 детей и 87 медицинских работников.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 301 случай;

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 220 случаев;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 111 случаев;

Закарпатская область – 91 случай;

Запорожская область – 266 случаев;

Ивано-Франковская область – 110 случаев;

Киевская область – 240 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 122 случая;

Николаевская область – 323 случая;

Одесская область – 150 случаев;

Полтавская область – 92 случая;

Ривненская область – 61 случай;

Сумская область – 84 случая;

Тернопольская область – 91 случай;

Харьковская область – 46 случаев;

Херсонская область – 78 случаев;

Хмельницкая область – 1 случай;

Черкасская область – 120 случаев;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 36 случаев.

В данных от Минздрава и тех, которые обновляет сайт Совета нацбезопасности и обороны, нет информации по заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

За предыдущие сутки в Украине проведено 13 247 тестирований – 10 401 методом ПЦР и 2846 методом ИФА. А за все время пандемии – 5 964 388 ПЦР-тестирований.

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