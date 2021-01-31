В Украине госпитализированы почти 2 тыс. человек с COVID-19 за сутки. Статистика Минздрава за 31 января
В Украине в течение суток диагностировали 3177 новых случаев коронавируса из них 1960 человек попали в больницы. Еще 79 граждан умерли от осложнений этой болезни. В то же время 4126 человек смогли ее побороть.
На утро 31 января в стране начисляется 1 219 455 всех заражений COVID-19, вирус унес 22 707 жизней, вместе с тем 1 018 784 украинца выздоровели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновленные данные появились и на сайте СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 337, Закарпатской – 217, г. Киев – 215, на Житомирщине – 205 и Киевсщине – 193. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:
г. Киев – 215 случаев;
Винницкая область – 123 случая;
Волынская область – 71 случай;
Днепропетровская область – 189 случаев;
Донецкая область – 176 случаев;
Житомирская область – 205 случаев;
Закарпатская область – 217 случаев;
Запорожская область – 56 случаев;
Ивано-Франковская область – 337 случаев;
Киевская область – 193 случая;
Кировоградская область – 24 случая;
Луганская область – 25 случаев;
Львовская область – 145 случаев;
Николаевская область – 146 случаев;
Одесская область – 170 случаев;
Полтавская область – 48 случаев;
Ривненская область – 78 случаев;
Сумская область – 121 случай;
Тернопольская область – 110 случаев;
Харьковская область – 192 случая;
Херсонская область – 54 случая;
Хмельницкая область – 7 случаев
Черкасская область – 59 случаев;
Черновицкая область – 118 случаев;
Черниговская область – 98 случаев.
Традиционно, в этой статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
В течение суток в Украине осуществили 19 059 тестирований на выявление COVID-19, в частности 15 042 методом ПЦР и 4017 методом ИФА. Тогда как в целом с начала пандемии проведено 6 248 002 ПЦР-тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
академик НАН Элла Либанова пояснила проблему со статистико по смертности от COVID-19 в Украине.
Президент Владимир Зеленский заявил, что прививки против коронавируса в стране должны быть бесплатными.
Со своей стороны главный санврач Виктор Ляшко предупредил, что старт вакцинации в феврале может сорваться из-за форс-мажора.