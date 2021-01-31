В Украине госпитализированы почти 2 тыс. человек с COVID-19 за сутки. Статистика Минздрава за 31 января

В Украине в течение суток диагностировали 3177 новых случаев коронавируса из них 1960 человек попали в больницы. Еще 79 граждан умерли от осложнений этой болезни. В то же время 4126 человек смогли ее побороть.

На утро 31 января в стране начисляется 1 219 455 всех заражений COVID-19, вирус унес 22 707 жизней, вместе с тем 1 018 784 украинца выздоровели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновленные данные появились и на сайте СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 337, Закарпатской – 217, г. Киев – 215, на Житомирщине – 205 и Киевсщине – 193. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:

г. Киев – 215 случаев;

Винницкая область – 123 случая;

Волынская область – 71 случай;

Днепропетровская область – 189 случаев;

Донецкая область – 176 случаев;

Житомирская область – 205 случаев;

Закарпатская область – 217 случаев;

Запорожская область – 56 случаев;

Ивано-Франковская область – 337 случаев;

Киевская область – 193 случая;

Кировоградская область – 24 случая;

Луганская область – 25 случаев;

Львовская область – 145 случаев;

Николаевская область – 146 случаев;

Одесская область – 170 случаев;

Полтавская область – 48 случаев;

Ривненская область – 78 случаев;

Сумская область – 121 случай;

Тернопольская область – 110 случаев;

Харьковская область – 192 случая;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 7 случаев

Черкасская область – 59 случаев;

Черновицкая область – 118 случаев;

Черниговская область – 98 случаев.

Традиционно, в этой статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

В течение суток в Украине осуществили 19 059 тестирований на выявление COVID-19, в частности 15 042 методом ПЦР и 4017 методом ИФА. Тогда как в целом с начала пандемии проведено 6 248 002 ПЦР-тестирования.

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