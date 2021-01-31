Киев оказался первым по летальности от коронавируса. Статистика на 31 января

В Киеве за сутки насчитали 215 новых случаев коронавируса, поэтому общее количество заражений выросло до 128 389. Болезнь унесла жизни еще 16 киевлян.

Город и область попали в регионы-лидеры по суточному приросту больных. Такие статистические данные подает сайт СНБО.

Согласно им, в столице от осложнений COVID-19 в целом умерли 2365 человек. Однако 707 киевлян за сутки смогли выздороветь, всего вылечились 68 558.

В Киевской области коронавирус диагностировали еще в 193 жителей, а всего здесь насчитывается 69 225 заражений.

За сутки в регионе не выявили ни одной смерти от этой болезни, показатель летальности остался неизменным – 1132. Тогда как выздороветь удалось 263 лицам(в общем 56 933).

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам инфекциониста Ольги Голубовской, сейчас в стационарах украинских больниц действительно стало меньше пациентов с COVID-19. Однако почти у всех них болезнь протекает очень тяжело.