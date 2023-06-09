В Украине на выходных станет прохладнее: синоптики дали детальный прогноз. Карта

На выходных в Украине ожидается незначительное похолодание, в основном вызванное осадками. В некоторых регионах дневная температура опустится до +19 °С.

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Дожди будут кратковременными, но иногда с грозами. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра (чтобы просмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Так, в субботу, 10 июня, будет еще сравнительно жарко. Ночью столбики термометров покажут в среднем +15…+17 °С, а днем +27…+29 °С.

Ожидается переменная облачность, ветер восточный 5-10 м/с. В то же время в воздухе будет парить. В течение суток кратковременные или умеренные дожди возможны в западных, северных, некоторых южных регионах и на Донетчине.

В ночь на воскресенье, 11 июня, температура опустится до +14…+16 °С, а днем в среднем составит +19…+21 °С.

На небе будет облачно с прояснениями. Усилится ветер с северо-востока, 7-12 м/с. Кратковременные дожди возможны на большинстве территорий страны, кроме центральных, некоторых южных и восточных регионов.

По прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, похолодает в Украине в это воскресенье и в понедельник на следующей неделе.

"С периодическими дождями – комары будут роскошествовать", – предупредила она.

Также подчеркнула, что на Херсонщине, которая страдает от вызванного действиями российских террористов паводка, 11 июня есть вероятность умеренного, а местами и сильного дождя.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время урагана 2 июня в Киеве скорость ветра достигла максимальных показателей. Согласно наблюдениям, она была 18 м/с (65 км/ч), что стало рекордным после 2012 года.

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