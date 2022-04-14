В Украине на Вербное воскресенье изменится погода: синоптики рассказали, чего ждать. Карта

Вербное воскресенье в 2022 году приходится на 17 апреля. В этот день на большей части Украины ожидается дождь. Холоднее всего будет в западных областях, на Востоке и Юге возможно потепление

Об этом рассказали синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Они выложили подробную карту со всей информацией о погоде по регионам.

Так в Киеве будет ощущаться перепад температуры. Если 15 апреля столбик термометра поднимется до 16-18 градусов тепла днем, то уже в субботу он опустится на несколько отметок, а в воскресенье составит 8-10 градусов выше нуля. В столице будет облачно. Ночью температура будет держаться в пределах 5-7 градусов тепла.

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В западные регионы Вербное воскресенье принесет дожди, иногда даже со снегом. Так осадки ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Ровенской и Хмельницкой областях. Столбик термометра здесь будет держаться днем на отметке 3-5 градусов выше нуля. Ночью показатели не будут меняться.

Исключение составляет только Закарпатская область. Здесь хоть и будет наблюдаться похолодание до 6-8 градусов с отметкой плюс, но осадков в воскресенье не будет. Однако в канун праздника, 15 и 16 апреля, здесь могут быть дожди.

В центральной Украине погода 17 апреля будет более мягкой, но здесь произойдет определенный спад температуры. В Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Черкасской областях днем будут держаться показатели 7-9 градусов тепла, возможны небольшие осадки. В Днепропетровской области Вербное воскресенье будет теплым – 14-16 градусов выше нуля. Но солнце будет прятаться за облаками.

Похолодание в восточных регионах Украины не ожидается. В Донецкой и Луганской областях 17 апреля днем будет 14-16 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 6-8 градусов с отметкой плюс. Осадки могут выпасть в Харьковской области, но температура здесь не будет отличаться от других областей Востока.

В северных регионах Украине Вербное воскресенье будет прохладным и дождливым. Осадки возможны в Сумской и Житомирской областях. На Киевщине и в Черниговщине весь день будет облачно. Температура будет составлять от 5 до 10 градусов тепла.

На юге Украины температура воздуха не будет подниматься выше 16 градусов. В Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях осадков не ожидается.

Это касается и Крыма, где 17 апреля будет весь день облачно, но столбик термометра будет держаться на отметках 14-16 градусов выше нуля.

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