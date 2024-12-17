В Украине мужчины 25-60 лет с II или III группой инвалидности должны пройти осмотр до 1 ноября 2025 года: что известно

В результате реформирования МСЭК некоторые военнообязанные граждане Украины должны будут повторно пройти медицинское обследование. Речь идет о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​ІІ или ІІІ группа инвалидности.

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Новое обследование нужно будет пройти с 1 апреля по 1 ноября 2025 года. Об этом говорится в финальной редакции законопроекта о реформе МСЭК и Порядка проведения оценки повседневного функционирования личности.

В результате обследования указанные категории граждан получат оценку повседневного функционирования личности по новым правилам. В соответствии с новым законом о реформе МСЭК, это будет касаться случаев, когда лицу инвалидность с указанием срока повторного досмотра была установлена ​​до введения в действие закона о реформе МСЭК – до 1 января 2025 года.

Изменения в законодательстве предусматривают, что реформирование медико-социальной экспертизы произойдет путем введения оценки повседневного функционирования лица на первом этапе, который будет действовать в течение 2025 года и оценивания повседневного функционирования, которое начнет действовать с 1 января 2026 года. Согласно финальной редакции заключительных положений, законопроект о реформе МСЭК предусматривает, что лицам, которым установлена ​​инвалидность органами медико-социальной экспертизы, гарантируется сохранение статуса и социальной защищенности в полном объеме, предусмотренном законодательством Украины для лиц с инвалидностью.

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования лица в соответствии действующим законодательством. Речь идет о случаях, когда человек инвалидность с указанием срока повторного осмотра была установлена ​​до введения в действие закона, и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения, но согласно условиям, установленным Кабмином, человек не проходил такой повторный осмотр в МСЭК.

Напомним, если ТЦК и СП отправляет военнообязанному повестку почтой, в течение трех дней работники почтового отделения должны проинформировать об этом адресата всеми доступными методами. Сообщение в Viber или СМС от "Укрпочты" будет считаться законным способом оповещения о повестке.

Как сообщал OBOZ.UA, снижение мобилизационного возраста с 25 до 18 лет в Украине пока является неуместным. Такой возраст стоило бы снизить лишь на два или три года, хотя он на самом деле не является главной проблемой мобилизации, ведь даже в установленных возрастных категориях она проходит неэффективно, в частности из-за уклонения мужчин 25-35 лет.

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