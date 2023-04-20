В Украине мужчина отказался от мобилизации из-за 'мата на эмблемах ВСУ': какое решение принял суд

Суд в Ровенской области возобновил расследование в отношении священника УПЦ МП, который уклонился от призыва в армию, потому что увидел на эмблемах ВСУ "маты". В местной полиции ранее решили, что этого достаточно, чтобы закрыть производство в связи с "отсутствием состава уголовного правонарушения".

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В суде решили иначе, подчеркнув, что уклонение от мобилизации во время действия режима военного положения должно получить надлежащую правовую оценку. Об этом сообщает местное издание "Рівне медіа" со ссылкой на определение Гощанского районного суда.

Согласно постановлению, Гощанский районный суд возобновил расследование в отношении священника УПЦ МП, уклонившегося от призыва в армию. Таковы результаты рассмотрения судом жалобы представителя Министерства обороны Украины на действия следователя Ривненского районного управления полиции, которая в январе 2023 года закрыла производство в отношении мужчины, поскольку решила, что в отказе от мобилизации "отсутствует состав уголовного правонарушения".

В решении отмечено, что свое решение следователь аргументировала тем, что для священника должны обеспечить возможность прохождения альтернативной (невоенной) службы. Сам он, добавила представитель полиции, устно заявлял представителям военкомата, что готов выполнять общественно-полезную работу, не связанную с военной службой. Священник также заявил, что в соответствии с "библейскими нормами" не обязан брать оружие в руки.

В своем заявлении, датированном 25 марта, мужчина также заявил, что отказался от призыва по мобилизации "по причине присутствия мата на эмблемах ВСУ по религиозным и гражданским убеждениям".

Суд установил, что письменных заявлений от священника с просьбой обеспечить ему прохождение альтернативной службы не поступало.

Вдобавок ко всему, как указано в постановлении, Закон "Об альтернативной службе" не предусматривает возможности замены призыва по мобилизации невоенной службой в особый период. А УПЦ МП, согласно постановлению Кабмина от 1999 года, не входит в перечень религиозных организаций, вероучение которых не допускает использование оружия.

"Таким образом, постановление следователя о закрытии уголовного производства вынесено без полного выяснения всех обстоятельств дела, в частности, не были выяснены события и обстоятельства совершенного уголовного правонарушения, не допрошены свидетели, не найдены и не приобщены к материалам уголовного производства другие доказательства обращения священнослужителя с заявлением об обеспечении ему возможности прохождения альтернативной (невоенной) службы", – говорится в постановлении.

В итоге суд отменил постановление следственного отделения Ривненского райуправления полиции и обязал всесторонне, полно и беспристрастно исследовать обстоятельства уголовного производства, дать надлежащую правовую оценку обстоятельствам дела и обеспечить принятие законных и беспристрастных процессуальных решений.

Напомним, ранее стало известно, что в Печерском районном суде не заметили вины священника УПЦ МП, прославлявшего Россию: обвинительный акт в отношении Анатолия Войтенко, который более известен как архимандрит УПЦ Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Захарий, вернули обратно прокурору.