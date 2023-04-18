В суде не увидели вины священника УПЦ МП, прославлявшего Россию: обвинительный акт вернули прокурору

Обвинительный акт в отношении Анатолия Войтенко, более известного как архимандрита УПЦ Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Захария, вернули обратно прокурору. Печерский суд Киева отказался рассматривать дело.

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Об этом говорится в определении 7 апреля Печерского районного суда. Обвинительный акт был составлен после богослужения в Лавре 12 ноября 2022 г., где Захарий вместе с прихожанами исполнили религиозную песню "Богородица".

"Колокол плывёт, плывёт над россией, пробуждается матушка-русь", — дословно такие слова песни звучали в стенах украинской церкви.

После этого СБУ открыли уголовное производство по поводу оправдания и прославления страны-агрессора в песне. Обвинение было подтверждено и заключением лингвистической экспертизы Киевского НИИСЭ. Самому архимандриту инкриминировали, что он способствовал в исполнении этой песни и не препятствовал этому.

Суд отклонил рассмотрение дела и вернул обвинительный акт прокурору, объясняя свое решение тем, что обвинение должно быть понятным как сторонам уголовного производства, так и суду. По данным обвинительного акта, способ совершения пособничества в преступлении неустановленными лицами непонятен для сторонних наблюдателей и для суда. Также для суда непонятно, является ли помещение церкви в такой ситуации орудием или средством исполнения песни.

Основанием для возвращения обвинительного акта суд называет существенное несоответствие требованиям Уголовного процессуального кодекса. В прокуратуре сообщили, что не согласны с таким решением.

Как сообщалось ранее, настоятель храма УПЦ МП давал указания оккупантам, кого из священников ВЦУ нужно убить. Он активно работал над убийством оккупантами украинских солдат и активистов в районе Северодонецка.

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