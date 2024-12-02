В Украине может разразиться скандал из-за 23 млрд на боеприпасы для ВСУ: Згурец указал на странные обстоятельства

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что Кабмин 29 ноября издал распоряжение о предоставлении ГПСУ 23 млрд грн на закупку боеприпасов для ВСУ в обход Агентства оборонных закупок МОУ.

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Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"Мы на протяжении нескольких дней изучаем эту историю. Такое впечатление, что мы на грани большого скандала с возможностью закупки вооружения для ВСУ через Государственную пограничную службу. Потому что речь идет о 23 млрд грн, которые должны быть направлены в ГПСУ, чтобы якобы закупить боеприпасы для передачи ВСУ. Я говорю, что это скандальные вещи, потому что, учитывая законодательство, мы не можем говорить об объемах этого контракта или контрактов, кто их будет выполнять. Но попробую сказать на эзоповом языке. Это распоряжение Кабмина появилось 29 ноября, буквально через два дня после того, как руководитель ГПСУ 27 ноября получил предложение от одной посреднической фирмы, что можно закупить эти боеприпасы через ГПСУ, а затем передать их ВСУ", – прокомментировал Сергей Згурец.

По его словам, речь идет о новых боеприпасах разных калибров, а задекларированные объемы превышают возможности тех европейских заводов, где эти боеприпасы должны быть якобы изготовлены. Более того, предполагается 100%-ная предоплата за весь заказ, а это ситуация странная, потому что, когда речь идет о боеприпасах, которые уже есть на складах, то речь не идет о полной предоплате, а по меньшей мере половине от суммы.

"Мы смотрели на цены этих боеприпасов, которые на 5% или по меньшей мере 8% выше среднерыночных, конечно, если вообще можно говорить о среднерыночных ценах в таких условиях. Но это все осуществляется в обход Министерства обороны, в котором есть Агентство оборонных закупок, а создавалось оно для того, чтобы заключать контракты с поставщиками, минимизировать затраты, контролировать наличие этих боеприпасов на складах производителей или посредников. Однако это делается в обход Агентства закупок на основании только одного письма от руководителя ГПСУ", – отметил военный эксперт.

По его мнению, в этой ситуации есть несколько рисков. Во-первых, это касается объемов, потому что новые боеприпасы не могут быть изготовлены в таких объемах. Во-вторых, цена выше. В-третьих – закупки осуществляются почему-то не через Государственное агентство закупок МОУ, а через польскую посредническую фирму.

"Боюсь, чтобы мы снова не вступили в новую "альфу", когда через Польшу нам пытались поставлять мины к боеприпасам, а вместо этого у нас скандал и непоставленные боеприпасы. Думаю, это распоряжение Кабмина требует очень большого внимания со стороны экспертной среды, понимая все риски разглашения информации, касающейся этих контрактов. Но повторюсь, есть достаточно серьезные сомнения в возможности выполнения этого контракта и использования государственных средств, которые якобы будут направлены на боеприпасы. Мы к этой теме будем возвращаться в рамках возможностей нашего законодательства, также должна быть публичная огласка этой истории", – резюмировал Згурец.