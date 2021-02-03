В Украине может появиться 'COVID-паспорт': каким он будет

В Украине может появиться реестр лиц, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Этом может быть как электронный, так и бумажный вариант.

О таком "COVID-паспорте" в интервью "РБК-Украина" рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы готовы к любому сценарию. Основой документа – электронного или бумажного – является реестр. И когда будет проходить вакцинация, тоже будет определенный реестр", – сказал он.

Чиновник указал, что выбор формата документа будет зависеть от Министерства здравоохранения.

"Технически мы готовы к любому сценарию. Если нужно будет сделать "COVID -паспорт" – сделаем", – добавил Федоров.

Также министр сообщил, что такой "паспорт" может быть в разных вариантах. Например, для международной поездки один формат, для внутреннего пользования в Украине – другой.

"Но пока не до конца понятны жизненные ситуации и какие решения будут принимать разные правительства мира, наше правительство. И как в целом будет разворачиваться эпидемиологическая ситуация. Но это не проблема. Это просто отображение информации из реестра", – подытожил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия первой в мире хочет применить "COVID-паспорт".