В Украине могут пересмотреть количество обязательных предметов для старшеклассников – они получат возможность сами выбирать их для изучения.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет, пишет "Страна". Такую же концепцию планируют реализовать в профтехучилищах.

"Мы формируем старшую профильную школу. И не только в школе, но и в профтехучилищах будет профилизация, они будут существовать как профессиональные лицеи. Если мы хотим, чтобы с нашим образованием считались в мире, чтобы наше образование было понятным, мы не должны отставать от общемировой концепции. И будут акценты по предметам с 10 по 12 класс", – сказал он.

При этом, по мнению министра, обязательным должно остаться изучение украинского языка и литературы.

"То, что формирует национальный этнос, должно быть обязательным в любой стране. Это элемент самоопределения нас как украинцев", – уточнил Шкарлет.

Как обязательный предмет должна остаться также математика, поскольку "она систематизирует мышление, формирует логику", считает он.

"А дальше уже все зависит от склонностей. Хотя есть люди, которые не склонны к математике, но можно программу построить так, чтобы и таким ученикам было комфортно. Считать и писать все равно всем нужно уметь. Хотя бы для того, чтобы калории посчитать", – сказал глава Министерства образования Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в МОН рассматривают вариант начала обучения в школах с пяти лет. Как сказал Шкарлет, так делают в некоторых странах Евросоюза, и дети заканчивают школу уже в 17.

По этому вопросу идет общественное обсуждение, а в случае поддержки будет разработана соответствующая учебная программа, сказал он.