В Украине могут отменить запрет на использование кальянов в ресторанах и барах

Парламент может восстановить разрешение на использование кальянов в ресторанах.

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Об этом шла речь 3 февраля во время заседания комитета Верховной Рады по интеграции Украины в ЕС.

"Сейчас все кальян-бары носят взятки по 10 тыс. грн ГПСС и я против этого запрета (на использование кальянов – ред.), пока мы этот вопрос не решим. Прошу также рассмотреть мой законопроект, который просто кальян позволяет. И прошу вас дать отдельный вывод по вопросу, действительно ли стоило запрещать кальяны", - отметил народный депутат Марьян Заблоцкий, являющийся автором законопроекта №12288, где предлагается возобновление работы заведений ресторанного хозяйства, предоставляющих услуги по употреблению кальянов.

Сейчас в парламенте зарегистрировано два законопроекта, предлагающих возобновление работы ресторанов, предоставляющих услуги по употреблению кальянов - №12288 (автор Марьян Заблоцкий и группа депутатов) и №12288-1 (автор – Александр Санченко и группа депутатов).

"В других европейских странах кальяны давно легализованы при определенных условиях. К примеру, в Германии доступ к кальянам запрещен лицам до 18 лет, а в Польше созданы специальные зоны для курения. Почему Украина не может ввести подобные правила? Использование кальянов не исчезнет само собой", - считает эксперт Борис Кушнирук.

По его словам, зарегистрированные законопроекты – это шанс для государства увеличить налоговые поступления через детенизацию бизнеса и создание новых предприятий и рабочих мест.

Альтернативный законопроект №12288-1, по мнению Бориса Кушнирука, предлагает более комплексное решение вопроса использования кальянов. Он определяет зоны обслуживания кальянов, требования к вентиляции, возраст посетителей и другие правила, защищающие некурящих. Учреждения должны получать лицензии на продажу табачных изделий и разрешения на обслуживание кальянов. То есть, проект предусматривает дополнительные поступления в бюджет в виде акцизов, лицензий и разрешений.

Как отмечалось, парламент запретил использование кальянов в 2021 году.