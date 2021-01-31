В Украине могут начаться масштабные протесты: астропрогноз на февраль

В феврале в Украине могут начаться общественные протесты, а в бюджете страны не будет хватать денег даже на самые необходимые выплаты.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз для Украины на февраль 2021 года.

Общество

Лед тронулся и люди начинают активнее выступать, сметая на своем пути все условности, действуя вопреки правилам и законам и порой не руководствуясь даже инстинктом самосохранения. В общем, это должен быть месяц, когда достаточно мощно распространяются общественные протесты.

Политика

Обещаний должно быть достаточно, а выступления политиков будут такими милыми, что казалось – их хоть к ране прикладывай. Такой власть бывает разве что накануне выборов, когда нужно задобрить избирателей и обещать золотые горы – только бы снова выбрали.

Экономика

Бюджет полупустой, как в государстве, так и у многих граждан. Могут возникать проблемы с выплатами даже самых необходимых статей, и решительных действий по исправлению ситуации что-то не очень наблюдается. Но может появиться слабая надежда на то, что нам каким-то образом помогут международные структуры.

Напомним, ранее Соломка дала прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, этот год кажется не менее сложным, чем 2020. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.